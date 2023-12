Mercato - PSG : Une star déjà prête à claquer la porte ?

Axel Cornic

Recruté cet été pour accompagner un Kylian Mbappé orphelin de Lionel Messi et de Neymar, Ousmane Dembélé n’a pas eu un impact immédiat sur le jeu du Paris Saint-Germain. Il est en effet toujours bloqué à un seul but en 20 rencontres toutes compétitions confondues et sa nouvelle vie parisienne ne semble pas vraiment lui plaire à en croire les dernières indiscrétions provenant de Catalogne.

Le PSG en rêvait depuis son explosion au Stade Rennais, mais il a fallu attendre le mercato estival 2023 pour le voir poser ses valises dans la capitale et y retrouver notamment son ami Kylian Mbappé. L’ailier français ne semble pourtant pas vraiment s’y plaire...

Dembélé regrette déjà le Barça

C’est en tout cas la version des médias catalans, avec El Nacional qui assure que Dembélé regretterait même d’avoir quitté le FC Barcelone pour le PSG. Cela serait notamment lié à sa relation avec Xavi, qu’il aurait l’impression d’avoir trahi lors du dernier mercato estival.

Il aurait déjà envie de quitter le PSG

De l’autre côté des Pyrénées on va même plus loin, annonçant qu’Ousmane Dembélé penserait déjà à un départ du PSG ! Pas de retour au Barça pour lui, puisque c’est plutôt la Premier League qui serait dans un coin de sa tête, avec plusieurs clubs prêts à faire des folies pour s’attacher ses services.