Mercato - PSG : Scénario prévisible pour Choupo Moting ?

Publié le 26 août 2020 à 0h45 par La rédaction

L’Equipe annonce que le PSG pourrait finalement prolonger Choupo Moting. Scénario probable ? La réponse.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe annonce qu’à la faveur de son tournoi final de Ligue des champions convainquant, Eric Choupo Moting, qui arrive au bout de son contrat de deux mois supplémentaire, pourrait finalement se voir proposer un nouveau bail par le club de la capitale. Que penser d’un tel scénario ?.

En général, Leonardo vise une autre stratégie

A l’analyse, cela semble tout de même peu probable. Leonardo, depuis son retour, travaille sans relâche à la densification de l’effectif pour affronter le top niveau mondial. Or Choupo Moting, malgré son excellent état d’esprit, n’a pas le niveau pour être l’attaquant numéro quatre voire cinq pour Paris.



Ce n’est pas pour rien que Leonardo planche sur l’arrivée d’un avant-centre supplémentaire de niveau international, appelé à être un joker de luxe derrière le trio Mbappe-Icardi-Neymar, voir même à être titulaire si la méforme de l’Argentin persiste. Dans ces conditions, il est loin d’être certain qu’il offre un nouveau bail à Choupo Moting, y compris pour être l’attaquant numéro cinq, où il n’est pas impensable qu’il opère un nouveau recrutement, celui d’un joueur libre offrant plus de garanties que le Camerounais.