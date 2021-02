Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Benzema... Les coulisses de l'opération Mbappé dévoilées !

Publié le 18 février 2021 à 14h45 par A.D.

Lors de l'été 2017, le Real Madrid aurait été en concurrence avec le PSG pour le recrutement de Kylian Mbappé. Après avoir sondé l'AS Monaco, le club merengue aurait pris connaissance du prix de l'attaquant français. Alors que les Monégasques auraient souhaité encaisser un chèque de 180-200M€ pour le transfert de Kylian Mbappé, la Maison-Blanche aurait estimé que cette somme était trop élevée parce qu'elle avait déjà dans ses rangs Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale et Marco Asensio.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé aurait tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid. Après une grosse bataille, le club parisien a remporté son bras de fer face à la Maison-Blanche . Selon El Larguero , le Real Madrid aurait décidé de battre en retraite pour Kylian Mbappé à cause de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Marco Asensio, mais surtout du prix, jugé exorbitant, qu'aurait fixé l'AS Monaco.

Kylian Mbappé trop cher pour le Real Madrid en 2017 ?