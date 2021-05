Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a fixé deux conditions claires pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 20h45 par A.D.

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo serait prêt à faire ses valises cet été en raison des mauvais résultats de son équipe cette saison. Alors que le PSG serait sur ses traces, CR7 aurait fixé ses conditions pour honorer son contrat jusqu'au bout avec les Bianconeri.

Alors qu'elle n'a pas réalisée la meilleure des saisons, la Juventus pourrait perdre Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival. Selon des proches du joueur, sondés par le10sport.com, CR7 envisage de prendre le large cet été si son club ne joue pas la Ligue des Champions en 2021-2022. D'ailleurs, ses représentants ont déjà commencé à lui chercher un nouveau point de chute au cas où. Selon nos informations du 20 mai, le PSG a été approché par le clan Ronaldo, mais il ne compte pas faire le moindre mouvement tant que le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022, ne sera pas réglé.

La Ligue des Champions ultra-décisive pour Ronaldo ?