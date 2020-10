Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo glisse un nom à Leonardo pour la succession de Tuchel !

Publié le 4 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel pourrait rapidement s'inscrire en pointillés au PSG, Daniel Riolo estime que Thiago Motta est le candidat parfait pour le remplacer.

Ces derniers jours, les tensions sont vives entre Thomas Tuchel et Leonardo, à tel point que l'avenir du technicien allemand pourrait prochainement être remis en cause. Et même s'il ne part pas dans un futur proche, son contrat expirant en juin 2021, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a peu de chance de prolonger et ne devrait donc pas rester au PSG au-delà de cette saison. Et pour le remplacer, Daniel Riolo a trouvé le profil parfait à ses yeux.

«Thiago Motta sur le banc. Leonardo directeur sportif»