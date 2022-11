Mercato - PSG : Révélations sur l’échec du transfert de Skriniar

Thibault Morlain

Si 6 recrues ont rejoint le PSG cet été, Luis Campos souhaitait en faire plus. Gardant un goût amer de ce marché des transferts, le Portugais avait notamment pour priorité de faire venir Milan Skriniar, défenseur central de l’Inter Milan. Au final, le Slovaque n’est pas venu, tout comme aucun défenseur central. Des précisions ont d’ailleurs été données sur l’échec avec Skriniar.

Luis Campos l’a confirmé, il garde certains échecs du mercato estival en travers de la gorge. En effet, au PSG, le Portugais n’a pas pu faire tout ce qu’il voulait. Il aurait ainsi aimé recruter un buteur, ainsi qu’un défenseur central. C’était d’ailleurs l’une de ses grandes priorités, ciblant pour cela Milan Skriniar. Toutefois, se heurtant à un mur avec l’Inter Milan, le PSG n’a pas pu recruter le Slovaque. Et voilà que ce jeudi, L’Equipe revient sur ce feuilleton Skriniar.

A qui la faute ?

Au final, Milan Skriniar n’a donc pas rejoint le PSG, notamment en raison des grosses demandes de l’Inter Milan. Un échec qui aurait d’ailleurs plus que jamais mis en lumière les tensions entre Luis Campos et Antero Henrique. Le premier devait être chargé des arrivées, le second des départs. Mais entre les deux, le dialogue était rompu et chacun rejetait alors la faute sur l’autre quand un échec arrivait. Cela a été le cas avec Milan Skriniar.

Un échec lié au fair-play financier ?