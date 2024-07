Mercato - PSG : Réunion au sommet pour ce phénomène à 120M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, devrait être marqué par l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire. Le profil de João Neves plaît aux dirigeants parisiens, qui accélèrent dans ce dossier. D’ailleurs, l’agent du jeune Portugais évoluant à Benfica devrait prochainement se rendre à Paris. Explication.

Ce n’est pas un secret, l’entrejeu du PSG devrait connaître du mouvement cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au cours du mois d’avril, le club de la capitale apprécie particulièrement le profil de João Neves. Le petit prodige de Benfica dispose d’une clause libératoire de 120M€, alors que Paris tente de négocier un montant inférieur à cette dernière.

Accord entre le PSG et João Neves

Si le PSG a fait du numéro 87 de Benfica sa grande priorité estivale selon RMC Sport, l’affaire sent très bon. Et pour cause, le Correio Da Manhã révèle ce mercredi qu’un accord existe entre le club français et le joueur de 19 ans pour un transfert cet été. Poussé par sa famille, João Neves est donc emballé à l’idée de s’engager en faveur du PSG, qui doit encore convaincre le club lisboète.

Jorge Mendes va se rendre à Paris

D’après le média portugais, Jorge Mendes, l’influent agent du crack, va prochainement se rendre à Paris afin de discuter de l’opération. Le père du joueur est notamment très chaud pour que son fils signe au PSG, ce dernier voyant cela comme une opportunité en or...