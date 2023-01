Mercato - PSG : Recruter Kylian Mbappé, ils en rêvent

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est un joueur du PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Mais voilà que l’avenir de l’international français fait l’objet de nombreuses rumeurs. En raison de certaines tensions avec sa direction, il est question d’un futur départ pour Mbappé. De quoi alors intéresser du monde, rêvant de s’offrir l’un des meilleurs joueurs du moment.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé snobait finalement le Real Madrid pour prolonger avec le PSG. Le Français se retrouve ainsi aujourd’hui lié jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Mais malgré ce contrat, Mbappé fait l’objet de nombreuses rumeurs sur le mercato. En effet, il est de plus en plus question d’un futur transfert pour le natif de Bondy. Mais pour aller où ? En Espagne, il est expliqué que le Real Madrid aurait quelque peu pris ses distances avec Kylian Mbappé. Pas grave, d’autres prétendants existent…

Mbappé à Manchester United ?

A Manchester United, on ne dirait notamment pas non à une arrivée de Kylian Mbappé. Et ce n’est autre qu’Erik ten Hag qui l’a dit, sur le ton de l’humour. En effet, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’entraîneur des Red Devils répondre à des fans concernant un transfert de Mbappé ainsi que de Jude Bellingham. Ten Hag a alors lâché : « Mbappé et Bellingham ? Oui, je veux les recruter. Signer les deux ? Tu as quelques pennies pour moi ? ».

Le rêve au Mexique