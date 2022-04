Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un troisième club à l'origine d'un coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 5 avril 2022 à 22h45 par La rédaction

En Italie, certains médias affirment qu’une relance de Manchester City ou Liverpool se cacherait derrière les « nouveaux éléments » de Kylian Mbappe. Analyse.

Après le match contre Lorient, Kylian Mbappe s’est arrêté devant les micros et a lâché plusieurs phrases lourdes de sens sur son avenir : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume. Je pense que dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible ».

Mbappe a tranché le sujet depuis longtemps