Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Un gros coup de bluff de Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 7 février 2022 à 1h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappe a réaffirmé ce dimanche soir qu'il n'avait pas encore pris sa décision pour son avenir. Néanmoins, l'attaquant du PSG s’apprêterait bel et bien à prendre le chemin du Real Madrid, sauf énorme retournement de situation.

Après s’être révélé sous le maillot de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a confirmé tous les espoirs placés en lui au PSG. L’international français est un élément indispensable du club de la capitale, de quoi justifier la position de Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier, décidé à ne pas céder sa star malgré l’offensive du Real Madrid. Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappe se dirige donc vers la sortie, d’autant que le Real Madrid aurait déjà tout prévu dans ce dossier.

Mbappé au Real Madrid cet été ?