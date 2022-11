Mercato : PSG, Real Madrid… Nouvelle humiliation pour Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement au Qatar avec sa sélection nationale, Cristiano Ronaldo est actuellement sans club. Le joueur de 37 ans a trouvé un accord avec Manchester United pour rompre son contrat. Désormais, son agent s'active pour lui trouver une nouvelle équipe, si possible en Europe. Mais les options ne seraient pas nombreuses.

La nouvelle est tombée mardi dernier, avant la première rencontre du Portugal au Mondial. Manchester United a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo, après ses déclarations fracassantes au micro du journaliste Piers Morgan. Une situation que n'a pas voulu commenter le joueur de 37 ans. « Le plus important c'est d'avoir gagné. Ce chapitre (Manchester United) est clos. Je suis totalement focalisé sur le Mondial » a-t-il déclaré après la victoire de son équipe face au Ghana (3-2).

Ronaldo était prêt à un énorme sacrifice pour filer au Real Madrid

Désormais, son agent, Jorge Mendes, s'active pour lui trouver un point de chute. Le représentant de Ronaldo s'active pour lui trouver une nouvelle équipe en Europe, capable de disputer la Ligue des champions. A en croire la presse espagnole, il se serait, notamment, rapproché du Real Madrid. Selon As , Ronaldo était prêt à réduire considérablement son salaire.

Le Real Madrid écarte la piste Ronaldo

Mais comme l'a indiqué un membre du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne rentre plus dans les plans de la formation merengue . « Cela n'aurait pas de sens dans notre projet sportif » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par As . Jorge Mendes va devoir chercher ailleurs. Notamment au PSG ?

Le PSG ne voudrait pas, non plus, le recruter

Lors du dernier mercato estival, des rumeurs évoquaient déjà un possible départ de Ronaldo au PSG. Une information démentie par le10Sport.com en exclusivité ces derniers mois. Et la position du Qatar n'aurait pas évolué dans ce dossier. Les responsables du club parisien n'aurait pas l'intention de l'associer à Lionel Messi durant les six prochains mois. A en croire la presse espagnole, l'option la plus probable pour Ronaldo serait un transfert à Al-Nassr. Bien loin des paillettes de la Ligue des champions.