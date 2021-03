Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Liverpool… Avantage Leonardo pour Mbappé ?

Publié le 18 mars 2021 à 22h15 par T.M.

Pour son prochain contrat, Kylian Mbappé pourrait se montrer très gourmand. Et malgré cet investissement colossal auquel il faudra consentir, le PSG pourrait bien avoir l’avantage sur la concurrence.

PSG, Real Madrid, Liverpool… Voilà les options qui se présenterait à Kylian Mbappé pour son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le Français voit depuis plusieurs semaines Leonardo se démène pour le prolonger. D’un autre côté, il pourrait également avoir la possibilité de s’en aller s’il refuse la proposition parisienne avec les Merengue ou les Reds comme future destination. Mais cette opération est aussi et surtout une question d’argent. En plus d’une indemnité de transfert colossale, il faudra prévoir un salaire XXL. Selon les informations de L’Equipe , Mbappé pourrait émarger à 30M€ la saison prochaine et en l’état actuel des choses, c’est bien le PSG qui pourrait être le mieux placé.

Avantage PSG ?