Mercato : PSG, Real Madrid... Le prochain club de Mbappé est annoncé ?

Le PSG serait loin d'être serein avec Kylian Mbappé. Et pour cause, le joueur de 25 ans aurait tranché en faveur du Real Madrid. Malgré l'option Premier League, l'international français serait prêt à lancer son aventure en Espagne. Il devrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines, possiblement en février.

Le feuilleton ne devrait pas s'étirer. Dans les prochains jours, Kylian Mbappé devrait annoncer son prochain club. Le joueur de 25 ans serait partagé entre une prolongation au PSG et un départ vers le Real Madrid. Liverpool partirait d'un peu plus loin dans ce dossier. Selon Carlos Carpio, Mbappé a longtemps été tiraillé, mais aurait fini par trancher.

Mbappé va lâcher sa décision

« La clé de tout cela est de savoir comment Mbappé peut articuler sa décision, comment la communiquer et ne pas la publier. S'il renouvelle, nous le saurons dans les trois heures depuis Paris. Tant que ce n'est pas le cas, on avancera vers ce que je pense qu'il va se passer, c'est-à-dire que Mbappé a pris une décision » a confié le journaliste de Radio Marca lors d'un entretien accordé à son confrère Ramon Alvarez de Mon.

« Le Real Madrid est l'option préférée »