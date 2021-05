Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Camavinga… Leonardo a une occasion à saisir !

Publié le 15 mai 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est intéressé par la perspective d’attirer Eduardo Camavinga dans ses rangs cet été, le Real Madrid serait également en course pour recruter le Français. Mais bonne nouvelle pour les Parisiens, les Merengue pourraient avoir beaucoup de mal à boucler le dossier d’un point de vue financier.

Le milieu de terrain sera une fois de plus l’un des grands chantiers du Paris Saint-Germain au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, seul Marco Verratti fait réellement l’unanimité dans ce secteur, et il est malheureusement trop souvent absent. De ce fait, Leonardo aurait l’intention de renforcer l’entrejeu parisien. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aimerait s’attacher les services d’Eduardo Camavinga. Seulement voilà, comme le10sport.com vous l’a annoncé, Paris est loin d’être le seul club positionné sur le dossier dans la mesure où Arsenal effectue tout son possible afin d’être en bonne posture pour l’accueillir. Et cela serait sans compter sur le Real Madrid…

Le Real Madrid voudrait Eduardo Camavinga…

En effet, MARCA annonce ce samedi que l’écurie présidée par Florentino Pérez aurait l’intention de revenir à la charge pour l’enrôler au cours du mercato estival à venir. Le média madrilène rappelle que la piste avait été quelque peu laissée de côté l'été dernier en raison de ses délicatesses sur le plan financier causées par le passage de la pandémie de Covid-19. Seulement voilà, la piste serait désormais de retour au premier plan, et ce tout particulièrement après l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions. À l’occasion de cette contre-performance contre le Chelsea de Thomas Tuchel, la direction du Real Madrid aurait pris conscience qu’elle a absolument besoin d’un profil physique capable de se projeter vers l’avant dans son entrejeu. Cela tombe bien, Eduardo Camavinga coche ces cases, et cela conduirait la Casa Blanca a jeter son dévolu sur lui de nouveau.

… mais ne pourrait pas rivaliser économiquement avec la concurrence !