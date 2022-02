Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prépare un nouveau deal avec Leonardo !

Publié le 8 février 2022 à 22h45 par A.C.

Mino Raiola et Leonardo ont bouclé plusieurs opérations ces dernières années et ils pourraient frapper encore une fois, en vue du prochain mercato estival.

Considéré comme l’un des agents les plus influents au monde, Mino Raiola a plusieurs joueurs au Paris Saint-Germain, avec notamment Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Ce dernier est d’ailleurs arrivé à la fin de son contrat avec l’AC Milan, alors que de nombreux clubs étrangers lui faisaient les yeux doux. Il faut dire que Raiola entretient d’excellentes relations avec Leonardo et pourrait donc lui offrir un nouveau cadeau pour le prochain mercato estival. Cela pourrait en effet être le cas de Moise Kean, attaquant actuellement prêté par Everton à la Juventus et qui est déjà passé par le PSG la saison dernière.

Raiola prêt à ramener Kean au PSG ?