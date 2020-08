Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola envoie un message à Leonardo !

Publié le 24 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Agent de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola a indiqué que la prolongation du portier au Milan AC ne faisait pas partie des priorités du club pour l'instant. Le PSG resterait attentif à la situation du gardien italien.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Keylor Navas a vite fait l’unanimité au PSG. Le portier a apporté son expérience et a réussi à mettre tout le monde d’accord grâce à ses bonnes performances sur le terrain. Âgé de 33 ans, Keylor Navas est lié au PSG jusqu’en 2023. Malgré cela, Leonardo aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession et aurait notamment ciblé Gianluigi Donnarumma. Sous contrat jusqu'en 2021, le portier italien n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Milan AC, et selon les dernières informations de Tuttosport , son agent Mino Raiola essaierait de le transférer au PSG.

« Il y a d'autres priorités à la fois pour nous et pour le club »