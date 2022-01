Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité hivernale d’Al-Khelaïfi ?

Publié le 1 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que les ventes semblent être un dossier chaud de Leonardo et de la direction sportive du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi pourrait voir en la prolongation de Kylian Mbappé une véritable priorité. Mais selon vous, quelle doit être l’opération absolue de cet hiver pour le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Ce samedi marque le début d’une nouvelle année et par la même occasion, l’ouverture du traditionnel mercato hivernal. Après avoir effectué un recrutement XXL à la dernière intersaison, parvenant à rajouter six joueurs à l’effectif du PSG, Leonardo aura la lourde tâche de réussir là où il a échoué l’été dernier, à savoir les départs. Seuls Mitchel Bakker (transfert au Bayer Leverkusen) et Pablo Sarabia (prêt au Sporting Lisbonne) ont plié bagage. À l’occasion de ce mercato hivernal, le directeur sportif du serait susceptible de remédier à cette situation bien que Leonardo ait dernièrement reconnu à Europe 1 ne pas être dans son domaine de prédilection. « Les ventes ? Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché ».

Les départs, les prolongations, que faire pour Al-Khelaïfi ?

Cependant, ces derniers temps, certains joueurs du PSG ont été annoncés sur le départ. En premier lieu, et alors qu’il est à la peine ces derniers mois au PSG, Mauro Icardi aurait un marché en Italie et plus particulièrement à la Juventus. En effet, le club bianconeri pourrait s’en sortir en proposant un prêt avec option d’achat obligatoire. Il faudrait néanmoins que le PSG donne son aval pour une telle opération. Toujours en Serie A, Abdou Diallo figurerait dans les petits papiers du Milan AC lorsque Layvin Kurzawa feraient tourner les têtes de la Lazio et du Napoli. Pour ce qui est de Julian Draxler et Thilo Kehrer, leur marché serait moins important. Cependant, les ventes ne seraient pas les uniques préoccupations du directeur sportif Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi puisque la prolongation de contrat de Kylian Mbappé reste cruciale aux yeux des décideurs du PSG. À une autre échelle, les dossiers Marquinhos et Angel Di Maria sont sujet à discussion en interne. En outre, Nasser Al-Khelaïfi pourrait se servir de ce mercato estival avant de concrètement avancer ses pions dans l’opération Paul Pogba, sous contrat à Manchester United jusqu’en juin prochain, ou pour Erling Braut Haaland.



Selon vous, quelle doit être l’opération prioritaire du PSG ?