Mercato - PSG : Quel est le prix de Kylian Mbappe ?

Publié le 2 novembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Un tarif théorique ressort au sujet du futur transfert de Kylian Mbappe. Analyse.

Alors qu’une offensive du Real Madrid sur Kylian Mbappe se profile dans les prochains mois, alors que l’attaquant parisien n’aura plus qu’un an de contrat, la question du prix de son transfert apparaît capitale, le Real Madrid ayant lancé des manœuvres discrètes depuis quelques semaines visant à instituer une pression à la baisse sur le prix, en laissant filtrer des informations insistantes sur son soi-disant manque de liquidité. Interrogé dans les médias espagnols, Esteve Calzada, fondateur de l’agent Prime Sport , a estimé le juste prix de l’attaquant français : « Des signatures à trois chiffres prochainement ? Je pense que oui, mais dans des circonstances spéciales et pour les joueurs de l'espace. Un Sancho à United, un Mbappé à Madrid… Je considère toujours que c'est faisable. Il y a encore de grandes équipes qui ne sont pas aussi impactées économiquement. Le prix de Mbappé ? Si Hazard a été vendu pour 100M€ dans la dernière année de son contrat, Mbappé devrait être autour de 150M€ ». Que faut-il en penser ?

Au PSG de faire jouer la concurrence…

A l’analyse ce tarif apparaît comme étant un tarif plancher tout à fait justifié. Compte tenu du fait que Kylian Mbappe n’a plus qu’un an de contrat, le tarif de 150 millions d’euros cadre avec celui de Hazard vendu pour 100 millions d’euros il y a deux ans. Pour autant, cela apparaît comme un tarif plancher, et toute la tâche de la direction du PSG sera de faire jouer la concurrence entre les clubs pour faire monter ce chiffre…