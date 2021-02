Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quatre énormes stars pourraient venir pour 0€ !

Publié le 2 février 2021 à 2h30 par La rédaction

Malgré des moyens financiers très limités, le PSG pourrait potentiellement attirer plusieurs stars arrivant en fin de contrat en juin prochain comme Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais ce tir groupé semble toutefois irréalisable…

Avec les grosses difficultés économiques rencontrées par les clubs en raison de la crise de la Covid-19 , tous doivent composer au mieux pour leur recrutement, et notamment le PSG. D’ailleurs, ces derniers mois, Leonardo a enchainé les renforts à moindre coût, principalement sous la forme de prêts avec option d’achat. Et il pourrait même potentiellement attirer plusieurs grandes stars au PSG l’été prochain, sans dépenser la moindre indemnité de transfert.

Messi, Ramos, Alaba et Donnarumma arrivent en fin de contrat…

Leurs noms ne vous sont pas inconnus, puisqu’il s’agit de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), David Alaba (Bayern Munich) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC). À ce jour, tous arriveront au terme de leurs contrats respectifs en juin prochain, et ils ont tous été régulièrement annoncés dans le viseur du PSG ces derniers mois. Et même s’il paraît certain qu’ils ne signeront pas tous libres à Paris en 2021, ces gros noms restent néanmoins des excellentes opportunités de marché tant qu’ils ne prolongent pas.