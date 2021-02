Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar donne une tendance pour son avenir !

Publié le 2 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar a affiché une envie très claire pour son avenir au PSG. Et en coulisses, sa prolongation de contrat est d’ailleurs en train d’avancer…

« Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe », a confié Neymar dimanche au micro de l’émission « Sept à huit » sur TF1 , dégageant donc une tendance positive pour son avenir au PSG. Et d’ailleurs, selon son entourage, l’attaquant brésilien continue de discuter avec ses dirigeants…

Ça discute encore pour Neymar

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité lundi après avoir recueilli des informations de sources proches de Neymar, les discussions se poursuivent entre le PSG et le numéro 10 brésilien. En effet, il reste un effort à faire afin qu’il accepte enfin de prolonger son bail avec le club de la capitale. Mais le clan Neymar paraît optimiste…