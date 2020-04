Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo est sceptique de cette nouvelle piste de Leonardo !

Publié le 20 avril 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Au fait de l’actualité sur le PSG, Daniel Riolo n’est pas emballé par l’éventuelle arrivée d’Hamari Traoré, latéral droit du Stade Rennais, dans le club de la capitale.

Outre le profil d’Achraf Hakimi, le PSG pourrait aller se servir en Ligue 1 pour trouver son nouveau latéral droit. D’après les récentes informations de L’Equipe , Leonardo se pencherait sérieusement sur le profil d’Hamari Traoré, dont le contrat expire en juin 2021. L’international malien s’interrogerait sur son avenir : soit prolonger avec les Bretons ou quitter le club lors du mercato estival. Les Parisiens auront fort à faire avec la concurrence du FC Barcelone, mais également de Valence selon l'exclusivité du 10 Sport. Et Daniel Riolo, journaliste, reste sceptique concernant le possible transfert de Traoré au PSG.

« Il y a quand même mieux en arrière droit à trouver en Europe »