Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mbappé est incité à rejoindre la Premier League !

Publié le 3 juin 2020 à 1h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Liverpool, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé devrait prendre la décision à terme de quitter le PSG. Mais pour cette ancienne gloire de Premier League, Mbappé devrait choisir l’Angleterre plutôt que le Real Madrid.

Kylian Mbappé dispose d’un contrat expirant en juin 2022 avec le PSG, un bail que la direction parisienne espérerait pouvoir prolonger dans les prochains mois afin d'éviter qu’il ne reste plus qu’un an sur son contrat à l’attaquant parisien à l’été 2021. Le champion du monde tricolore ne compte pas entrer en discussions avec la direction du PSG pour prolonger son engagement pour le moment, laissant à ses courtisans de l’espoir. Hormis l’intérêt bien connu du Real Madrid, Liverpool en pince pour Mbappé. Le10sport.com vous a révélé à deux reprises à la fin avril et début mai des appels téléphoniques entre Jürgen Klopp et le clan Mbappé. Pour Alan Shearer, la pépite du PSG devrait snober le Real Madrid afin de pouvoir évoluer en Premier League. Un championnat qui lui siérait.

« Ça serait un gros plus pour la Premier League »