Mercato - PSG : Prolongation, départ… Ces précisions sur la réflexion de Mbappé pour son avenir !

Publié le 17 février 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé serait désormais prêt à poursuivre un peu plus longtemps son aventure au PSG, l’international français songerait à prendre cette décision en étant pleinement conscient du contexte économique actuel.

Si le dossier Neymar serait proche d’être bouclé avec une prolongation de quatre ans de l’international brésilien, l’incertitude plane toujours au sujet de l’autre dossier chaud de Leonardo cette saison, à savoir la prolongation de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international français hésite encore à prolonger son bail au PSG et souhaite s’accorder un temps de réflexion avant de trancher sur la question. Mais à en croire les informations de L’Equipe , l’attaquant de 22 ans commencerait maintenant à envisager de poursuivre sa carrière au PSG pendant encore un an ou deux. Et cette décision ne sera absolument pas le fruit du hasard ou une preuve de sentimentalisme de la part de Kylian Mbappé…

Kylian Mbappé est conscient de la situation économique des clubs européens