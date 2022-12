Mercato - PSG : Proche de Messi, il revient sur son calvaire à son arrivée

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas connu la plus aisée des intégrations lorsqu’il a déposé ses valises avec sa famille à Paris en août 2021. Après une première saison poussive avec le PSG, l’Argentin a retrouvé de sa superbe depuis le début de l’exercice et il l’avait prédit avec Javier Pastore.

Javier Pastore a été l’une des premières stars du projet QSI. Arrivé en provenance de Palerme à l’été 2011, El Flaco a fait chavirer le coeur de beaucoup de supporters du PSG et ce, bien qu’il se soit montré de temps à autre irrégulier. Compatriote de Lionel Messi, Pastore s’est longuement confié à SO FOOT sur l’intégration délicate du capitaine de l’Argentine dès son arrivée au PSG à l’été 2021.

«Les supporters s’attendaient à voir le Messi du Barça, mais ça ne fonctionne pas comme ça !»

« Venir à Paris, c’était un changement immense pour lui. Les premiers matchs, il se faisait siffler, car les supporters s’attendaient à voir le Messi du Barça, mais ça ne fonctionne pas comme ça ! On a tous besoin de temps. D’autant que lui, c’était la première fois après quatorze ans au FC Barcelone, et il se rendait dans un pays et un championnat qu’il ne connaissait pas, avec une autre langue… ». a dans un premier temps affirmé l’ancien numéro 10 du PSG à SO FOOT avant de souligner le manque d’automatismes au début entre Lionel Messi avec Kylian Mbappé. « Il avait ses habitudes à Barcelone, une bonne partie de ses amis. Même dans le jeu : parfois, il pouvait faire une passe à Mbappé et attendre de lui qu’il lui redonne, mais Mbappé, il prend le ballon et il s’en va finir l’action tout seul. Il fallait recréer tout ça à Paris, et la première année, c’est compliqué pour tout le monde ».

L’été dernier, Messi était convaincu qu’il reviendrait à son meilleur niveau