Mercato - PSG : Klopp peut plomber un gros dossier de Campos

Si la plupart des plus gros clubs européens s’intéressent à Jude Bellingham, une formation semble sortir du lot. En effet, Liverpool tiendrait la corde pour s’attacher les services de l’international anglais du Borussia Dortmund. Pour cela, les Reds peuvent compter sur un autre joueur des Three Lions présent au Qatar, Jordan Henderson.

Pour battre l’équipe de France samedi prochain en quart de finale de la Coupe du monde, l’Angleterre comptera assurément sur le talent de Jude Bellingham. À 19 ans, le milieu de terrain s’est imposé, aussi bien en équipe nationale qu’au Borussia Dortmund. Des performances qui attirent l’attention, notamment du PSG. Mais dans ce dossier, c’est Liverpool qui semble tenir la corde.

Liverpool est en pole position

Comme l’indiquait récemment Fabrizio Romano, « Liverpool pousse vraiment pour Bellingham ». De son côté, Ben Jacobs confirme que les Reds sont en pole position pour s’attacher les services de l’international anglais. Le résultat d’un travail de longue haleine, qui ne repose pas seulement sur une question de prix, mais surtout sur tout un processus de recrutement dans lequel Jürgen Klopp et son équipe ont toujours été efficaces. En plus de cela, Liverpool peut compter sur un de ses joueurs, lui aussi présent au Qatar avec les Three Lions .

Henderson, un atout de poids

En effet, Jude Bellingham et Jordan Henderson sont proches depuis le début de la compétition, ce qui s’est une nouvelle fois vérifié lors de la victoire face au Sénégal (3-0). Après ce match, le milieu de terrain du Borussia Dortmund avait d’ailleurs demandé de mettre « un peu de respect sur son nom », en parlant du joueur des Reds , auteur de l’ouverture du score. D’après Ben Jacobs, la relation entre les deux joueurs pourrait se révéler très importante pour le futur transfert de Jude Bellingham.

La Ligue des champions, pas une condition indispensable