Poussé vers la sortie, il met Campos dos au mur pour son transfert

Publié le 12 août 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

À Paris, Ander Herrera ne semble plus être le bienvenu. Si bien qu’il fait partie du cercle restreint des « lofteurs ». Pour autant, Herrera se serait déjà mis d’accord avec l’Athletic Bilbao pour son retour et négocierait avec le PSG pour que son contrat soit résilié et qu’il soit dédommagé financièrement parlant.

Au même titre que Georginio Wijnaldum qui était lui aussi un « lofteur » avant son départ en prêt à la Roma, Ander Herrera est également annoncé loin du PSG où son avenir s’est grandement obscurci depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain et de Christophe Galtier comme coach.

Ça discute entre Bilbao et Herrera

Ces dernières heures, El Correo a révélé que l’Athletic Bilbao s’intéresserait bel et bien au profil d’Ander Herrera et aimerait rapatrier son ancien jouer parti à l’été 2014 pour Manchester United. Homme de vestiaire, Herrera pourrait bien ne pas survivre à la révolution évoquée par le président Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier. Les discussions auraient débuté avec le clan Herrera pour un retour à Bilbao d’après le média.

Ander Herrera a un accord avec Bilbao et négocie la résiliation de son contrat