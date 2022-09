Foot - Mercato - PSG

PSG : Poussé au transfert par Luis Campos, il dit tout

Publié le 22 septembre 2022 à 16h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il n’a jamais vraiment réussi à confirmer tous les espoirs placés en lui au moment de son arrivée au PSG en 2018, Thilo Kehrer a finalement été poussé vers la sortie par Luis Campos cet été. Le défenseur central allemand, vendu à West Ham pour 12M€, revient sur son mercato.

Lors du mercato estival 2018, le PSG n’avait pas hésité à débourser pas moins de 37M€ pour faire venir Thilo Kehrer en provenance de Schalke 04. Un coup ambitieux qui avait été piloté par Thomas Tuchel et Antero Henrique, respectivement entraîneur et directeur sportif du PSG à l’époque, mais Kehrer n’a finalement jamais été en mesure de confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Hormis à la période du Final 8 à Lisbonne où il était aligné en tant que latéral droit, l’international allemand n’a pas réussi à s’imposer en tant que titulaire, et il a fini par quitter le PSG.

« Il était temps de franchir une nouvelle étape »

Luis Campos était en partie de chargé de vider le loft du PSG au cours du mercato estival, et Thilo Kehrer faisait donc logiquement parti des éléments poussés vers la sortie. L’international allemand a finalement été transféré à West Ham pour 12M€, et en conférence de presse avec sa sélection nationale, il a évoqué son départ du Parc des Princes : « Il était temps de franchir une nouvelle étape. J'y ai eu une période extrêmement fructueuse, j'ai gagné de nombreux titres. Cet été, il était temps de franchir une nouvelle étape et de relever un nouveau défi », confie Kehrer.

