Mercato - PSG : Pourquoi l'arrivée d’Erling Haaland en 2022 est probable !

Publié le 9 septembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Le scénario d’une arrivée d’Erling Haaland au PSG apparaît aujourd’hui très sérieux. Explication.

Journaliste pour ESPN , Tom Hamilton a détaillé un scénario concernant l’avenir d’Elring Haaland : « Je m'attends à ce que le Bayern Munich s'intéresse à Haaland, le directeur sportif Hasan Salihamidzic ayant récemment déclaré que le club serait un "amateur" s'il n'étudiait pas la possibilité de recruter l'attaquant du Borussia Dortmund. Cela dit, le club dispose d'un budget très serré et devrait transférer un certain nombre de ses meilleurs éléments, ce qui pourrait le dépasser. Si Mbappe part à Madrid, le PSG se tournera sûrement vers Haaland pour combler ce vide. Je pense que Kane va rejoindre City, et que le PSG va payer la clause libératoire de 75 millions d'euros de Haaland et réaliser un autre transfert incroyable ».

Le Bayern pourrait être un concurrent, mais…

A l’analyse, ce scénario apparaît en effet tout à fait probable, d’autant plus qu’avec la signature de Donnarumma, le PSG a fortement consolidé sa relation avec Mino Raiola, l’agent d’Haaland, et qu’avec celle de Messi, il a créé les conditions pour séduire sportivement l’attaquant norvégien, obligatoirement tenté à l’idée d’évoluer au cœur d’un trio formé avec Neymar et la Pulga. Le Bayern pourrait constituer un vrai concurrent s’il vendait Lewandowski à un an de la fin de son contrat, mais devant les surenchères financières inévitables qui interviendront pour le contrat d’Haaland, l’hypothèse la plus probable est que le club bavarois tente de prolonger son avant-centre polonais. Quant au Real Madrid, s’il signe Mbappe, il aura beaucoup de mal, au vu de son état financier, à proposer un autre contrat XXL à Haaland.