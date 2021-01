Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, une bataille royale a lieu en coulisse !

Publié le 16 janvier 2021 à 15h10 par Th.B.

Hormis le Real Madrid et Liverpool, Kylian Mbappé figurerait sur les tablettes d’autres clubs, mettant ainsi du piment pour l’avenir de l’attaquant du PSG qu’il aurait déjà décidé de quitter en fin de saison.

Attaquant du PSG, du moins jusqu’en juin 2022 d’après son contrat, Kylian Mbappé aurait de fortes chances de ne pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Bien que Leonardo et l’ensemble de la direction parisienne ferait de sa prolongation de contrat un dossier plus que chaud actuellement, le champion du monde aurait déjà pris sa décision concernant la suite de sa carrière. Et pour la pépite du PSG, il serait temps de changer d’air et de se lancer un challenge ailleurs après quatre saisons passées à Paris. Quelle sera sa prochaine destination ? Le Real Madrid et Liverpool semblent être les deux favoris à ce jour, mais le verdict n’est pas encore donné.

Mbappé sur le départ et les options ne manqueraient pas !