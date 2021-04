Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star de Mourinho, Pochettino doit prendre son mal en patience…

Publié le 10 avril 2021 à 19h30 par Th.B.

Alors qu’il sera âgé de 28 ans en juillet prochain, Harry Kane ne veut plus perdre de temps et souhaiterait commencer à rafler des titres collectifs. Ce serait la raison pour laquelle Kane compterait réclamer un bon de sortie à l’intersaison. De quoi faire les affaires du PSG ? Tottenham ne l’entendrait pas de cette oreille.

« Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait dommageable pour mes propres performances. J'aime toujours me concentrer sur un seul objectif et un seul travail, à savoir finir fort avec les Spurs, gagner ces qualifications avec l'Angleterre et, avec un peu de chance, continuer et faire un grand Euro. J'essaie de rester en dehors de ces spéculations autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail à faire sur le terrain à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été et ensuite nous verrons où nous allons à partir de là ». Voici le message que Harry Kane divulguait à l’occasion d’un entretien au Daily Telegraph à la fin du mois de mars. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le buteur de Tottenham donnait clairement le ton pour la suite de sa carrière : pas de décision prise avant l’Euro qu’il disputera avec la sélection anglaise à la fin de la saison. Néanmoins, Harry Kane aurait déjà une petite idée en tête, surtout si Tottenham ne parvenait pas à rafler la League Cup face à Manchester City le 25 avril prochain. D’après The Athletic , l’avant-centre des Spurs réclamerait un bon de sortie en fin de saison si le club londonien ne décrochait pas une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions. En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à Kane pour combler le vide que laisserait le champion du monde au sein de l’attaque parisienne selon The Daily Mirror . Mais quelle est la position de Tottenham sur la question ?

Tottenham pas vendeur, Kane joue la montre