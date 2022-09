Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce dossier chaud, Campos n’a rien lâché cet été

Publié le 6 septembre 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Il semblait être l’une des pistes prioritaires de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG aurait souhaité faire de lui un membre de la rotation de Christophe Galtier. Cependant, Gianluca Scamacca s’est engagé en faveur de West Ham malgré une tentative de dernière minute de Campos.

Gianluca Scamacca aurait pu débarquer au PSG lors de la dernière intersaison. En effet, le plan de Luis Campos semblait être le suivant d’après Le Parisien : recruter Robert Lewandowski, faire venir Gianluca Scamacca pour être son remplaçant attitré et mettre la main sur Hugo Ekitike pour permettre à Kylian Mbappé de souffler. Cependant, seul Ekitike a déposé ses valises au PSG.

Campos a tenté de recruter Scamacca jusqu’au bout…

En effet, Robert Lewandowski a privilégié le FC Barcelone lorsque Gianluca Scamacca a pour sa part signé en faveur de West Ham. Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano sur The Here We Go Podcast , le PSG aurait cependant tenté, jusqu’aux derniers moments précédant son arrivée à West Ham, de recruter Scamacca.

