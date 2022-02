Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Angel Di Maria, c’est terminé !

Publié le 11 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il soit un homme fort du vestiaire du PSG, Angel Di Maria ne devrait pas bénéficier d’une nouvelle offre de prolongation pour son contrat expirant à la fin de la saison…

Après une pige ratée à Manchester United, Angel Di Maria est totalement parvenu à se relancer au PSG et ce, dès son arrivée à l’été 2015. Depuis, quelque soit l’entraîneur, avant que Lionel Messi ne débarque à la dernière intersaison, l’ailier du PSG a toujours réussi à disposer d’un temps de jeu plus que seulement régulier malgré la concurrence sur le front de l’attaque du club de la capitale. Ce qui lui a notamment valu une prolongation de contrat d’une saison lors de l’exercice précédent. Néanmoins, Leonardo souhaiterait à présent emmener le projet QSI dans une nouvelle dimension et ne semblerait plus vraiment compter sur Di Maria d’après L’Équipe .

Pas de prolongation pour Di Maria

Et ces dernières heures, le journaliste Ekrem Konur a confirmé cette information en expliquant que le directeur sportif du PSG ne planifierait pas de s’asseoir autour d’une table avec Angel Di Maria et ses représentants afin d’évoquer une éventuelle prolongation de contrat, bien au contraire. Et pour ce qui est de l’avenir de l’Argentin, des portes de clubs européens et brésiliens s’ouvriraient déjà à lui…