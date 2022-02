Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a tranché pour son avenir !

Publié le 11 février 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino devrait prochainement être remercié par le PSG, l’Argentin semble savoir ce qu’il veut faire pour la suite de sa carrière.

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, la rupture serait proche. Arrivé en janvier 2021 sur le banc parisien, l’Argentin fait aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques. Son sort semble d’ailleurs d’ores et déjà scellé, il sera remercié en fin de saison. Tandis que Zinedine Zidane pourrait bien le remplacer au PSG, Pochettino va donc devoir se trouver un nouveau challenge. Et à ce propos, l’entraîneur parisien semble déjà avoir une idée en tête.

Un retour en Premier League !