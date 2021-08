Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba-Paris, le scénario se précise…

Publié le 16 août 2021 à 15h20 par La rédaction

A en croire certains médias anglais, le PSG constitue la seule véritable option pour Pogba aujourd’hui s’il quitte Manchester United. Analyse.

Dans son édition du jour, le journal britannique The Independent affirme que Paul Pogba veut toujours quitter Manchester United et que si dans un premier temps, il accordait sa priorité à une signature au Real Madrid ou à Barcelone, il aurait aujourd’hui intégré que ces deux destinations n’étaient plus possibles du fait de la situation financière des deux clubs et qu’un transfert au PSG était la meilleure solution.

Scénario crédible

A l’analyse, ces éléments apparaissent tout à fait crédibles tant le Real Madrid, qui économise pour Kylian Mbappé, et Barcelone, qui n’a pas pu prolonger Lionel Messi, ne sont pas en situation de financer une signature de Paul Pogba. De plus, avec l’excellente relation entretenue entre le PSG et l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, le contexte est très favorable à une venue du milieu de terrain français. Après la signature de Gianluigi Donnarumma (libre), Leonardo et Raiola confirment leur parfaite entente. Paris pourrait en profiter, une nouvelle fois, pour Pogba.