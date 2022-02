Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Ndombele... Cet énorme indice sur l'avenir de Leonardo !

Publié le 1 février 2022 à 16h45 par A.M.

Vivement critiqué, Leonardo ne ferait plus l'unanimité en interne, au point que son avenir soit régulièrement évoqué. Cependant, le Brésilien travaille déjà sur le mercato estival.

Cet hiver, le PSG espérait dégraisser de façon importante son effectif afin de renflouer ses caisses, réaliser des économies sur sa masse salariale, mais également réduire son groupe pléthorique. Dans cette optique, Rafinha et Sergio Rico ont respectivement été prêtés à la Real Sociedad et à Majorque, sans option d'achat. Bandiougou Fadiga a quant à lui été libéré de son contrat afin de s'engager avec l'Olympiakos. Mais c'est encore insuffisant compte tenu de ce qui était attendu et ce la fragilise Leonardo dont le départ a plusieurs fois été évoqué.

Leonardo négocie l'arrivée de Pogba