Mercato - PSG : Pochettino reçoit une grande nouvelle pour Sergio Ramos !

Publié le 5 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que certains doutes subsistent concernant l'état physique de Sergio Ramos, Frédéric Hermel se montre très rassurant.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Sergio Ramos devrait s'engager avec le PSG dans les prochains jours. Un très gros coup pour le club de la capitale qui pose toutefois certaines questions. Et pour cause, du haut de ses 35 ans, le défenseur espagnol sort d'une saison marquée par les blessures et n'a pas été sélectionné pour l'Euro. Toutefois, selon Frédéric Hermel, correspondant à Madrid pour RMC , assure que Sergio Ramos va débarquer en parfaite condition physique.

«Il va arriver au PSG en plein repos vu qu’il n’a pas joué l’Euro»