Mercato - PSG : Pochettino prêt à s'attaquer à une star du Real Madrid ?

Publié le 3 octobre 2021 à 1h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Mauricio Pochettino penserait à Casemiro pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur du Real Madrid serait également scruté en Premier League.

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait continuer d’alimenter l’actualité des transferts. Et pour cause, le joueur n’aurait toujours pas repris les discussions avec ses dirigeants au sujet d’une prolongation de contrat au PSG. Une aubaine pour le Real Madrid, qui était prêt à offrir 200M€ au club parisien lors du dernier mercato estival et qui a l’intention de passer à l’offensive dans ce dossier dans les prochains mois. Mais le PSG pourrait bien se venger en mettant la main sur Erling Haaland, autre cible de Florentino Perez. Par ailleurs, Leonardo pourrait mettre la main sur un cadre de Carlo Ancelotti.

Pochettino sur les traces de Casemiro ?