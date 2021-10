Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande annonce pour l’avenir de Luka Modric !

Publié le 3 octobre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que son contrat au Real Madrid expirera le 30 juin prochain, Luka Modric voudrait vraiment parapher un nouveau bail avec le club espagnol. Et cela tombe bien, la direction madrilène serait sur la même longueur d’onde.

Présent dans l’effectif du Real Madrid depuis l’été 2012, Luka Modric a tout connu avec le club de la capitale espagnole, des mauvaises passes aux grands succès avec en point d’ordre les trois sacres consécutifs en Ligue des champions. Mais désormais âgé de 36 ans, l’international croate se rapproche maintenant peu à peu de l’âge de la retraite. Seulement voilà, le milieu natif de Zadar continue de réaliser de très belles performances malgré les années qui passent. Et cela pourrait le conduire à parapher dans les prochains mois un nouveau bail d’un an, comme le veut la coutume du Real Madrid avec les joueurs trentenaires.

Une volonté conjointe de prolonger l’aventure