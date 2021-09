Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prépare une révolution dans le projet QSI !

Publié le 22 septembre 2021 à 18h30 par T.M.

Cela fait maintenant 10 ans que QSI est à la tête du PSG. Jusqu’à présent, les Qataris ont multiplié les folles dépenses pour attirer de nombreuses stars, aux dépens de certaines pépites parisiennes. Mais sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, cela pourrait bien changer.

Au contraire des années précédentes, le PSG n’a pas forcément énormément dépenser cet été. Mais quel recrutement Leonardo a réalisé. En effet, profitant de nombreuses opportunités de marché, le directeur sportif parisien a fait venir Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma, Messi et Nuno Mendes. De quoi considérablement renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Forcément, cela offre de nouvelles solutions à l’Argentin, qui avait déjà de nombreux joueurs à sa disposition. Et ceux qui vont en faire les frais seront les pépites du PSG. Durant la pré-saison, certains talents s’étaient particulièrement mis en avant à l’instar de Xavi Simons ou encore Ismaël Gharbi. Toutefois, avec cet effectif pléthorique, on devrait peu les voir cette saison. Et quand on connait le problème du PSG avec l’exode de ses pépites, on peut craindre le pire. Néanmoins, Mauricio Pochettino est là pour inverser cette tendance. A la tête du club de la capitale, l’Argentin veut en effet donner une place plus importante à cette jeunesse parisienne.

Place à la jeunesse ?