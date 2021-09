Foot - Mercato

Mercato : Antoine Griezmann déjà dans le dur après Barcelone !

Publié le 22 septembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Sorti en cours de seconde période face à Getafe ce lundi, Antoine Griezmann connait des débuts difficiles sous le maillot de l'Atlético. Des performances qui commencent à inquiéter plusieurs observateurs du football espagnol.

C’est l’un des transferts marquants du dernier mercato estival. Arrivé en 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann a été prêté pour deux saisons avec option d’achat à l’Atlético. Un retour, qui ne fait pas l’unanimité au sein des supporters madrilènes. Beaucoup n’ont pas digéré son départ vers la Catalogne en 2019. Certains supporters ont même demandé à Joao Felix de blesser volontairement Griezmann après un entraînement. Toutefois, les dirigeants de l’Atlético espèrent que la tempête se calmera dans les prochaines semaines. « Il désirait plus que tout revenir à l'Atlético. Je suis convaincu que les supporters l'aiment parce qu'ils aiment les grands joueurs et Antoine en est un. Il a une énorme envie de redevenir le footballeur qu'il a été et de prouver sa valeur. Dès qu'il va mettre des buts, ce sera oublié » avait indique Enrique Cerezo, le président des Colchoneros . Mais depuis son retour au sein du club madrilène, Antoine Griezmann n’est pas à son avantage. Auteur d’une nouvelle prestation sans relief face à Getafe ce lundi (1-1), l’international français est sorti en cours de seconde période, remplacé par Matheus Cunha.

« Il est en train de s'adapter à cet Atlético »

Interrogé après le match sur la performance d’Antoine Griezmann, Diego Simeone estime que le joueur a besoin d’un temps d’adaptation pour retrouver son niveau et son efficacité. « Il était très enthousiaste à l'idée de revenir, il est en train de s'adapter à cet Atlético qui n'est pas le même que celui qu'il a quitté. Mais nous avons de la chance de l'avoir. L'Atlético a généré d'autres choses la saison dernière, on s’est permis de jouer à cinq ou trois derrière, 4-4-2… Maintenant, les joueurs qu'on a peuvent aussi entrer dans ces systèmes. Nous sommes sur un chemin pour que tout le monde s'adapte, non seulement Griezmann, mais aussi Rodrigo De Paul. Aujourd'hui il a très bien fait, il est entré pour nous donner plus de stabilité » a confié l’entraîneur de l’Atlético en conférence de presse.

