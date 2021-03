Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ne veut pas faire comme Tuchel !

Publié le 7 mars 2021 à 23h15 par A.C.

Mauricio Pochettino semble avoir une idée claire de l’entraineur qu’il veut être, au Paris Saint-Germain.

Voilà désormais presque deux mois et demi que Thomas Tuchel n’est plus l’entraineur du Paris Saint-Germain. C’est Mauricio Pochettino qui a pris sa place sur le banc et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses sont totalement différentes. Tuchel était à ses débuts très proche des joueurs, très présent dans les médias, toujours en première ligne face aux médias. A l’inverse, Pochettino semble plus pudique. Dans sa communication comme dans son attitude, l’Argentin est beaucoup moins flambant que son prédécesseur, qui n’hésitait d’ailleurs jamais à critiquer ses dirigeants en public.

Pochettino ne veut pas faire les mêmes erreurs que Tuchel