Mercato - PSG : Pochettino, Mbappé... Le Real Madrid prépare sa vengeance !

Publié le 17 février 2022 à 1h15 par A.M.

Après la prestation bien terne au Parc des Princes, le Real Madrid s'interrogerait sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Pour le remplacer, Florentino Pérez ferait de Mauricio Pochettino sa priorité. Un atout supplémentaire pour convaincre Kylian Mbappé.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain avec le PSG. L'été dernier, l'international français avait même réclamé son départ vers la capitale espagnole comme il l'avait lui-même avoué. Et le club merengue est plus que jamais à l'affût pour s'offrir Kylian Mbappé libre. La prestation de l'ancien Monégasque mardi soir face aux Madrilènes n'a pas du faire changer d'avis Florentino Pérez, bien au contraire.

Le Real Madrid veut Mbappé... et Pochettino !