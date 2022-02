Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable rebondissement pour Pochettino ?

Publié le 16 février 2022 à 21h10 par A.M.

Après la magnifique victoire du PSG contre le Real Madrid (1-0), la direction parisienne réfléchirait à revoir ses plans avec Mauricio Pochettino.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino peine à convaincre et se retrouve régulièrement sous le feu des critiques. Il faut dire que malgré des résultats très positifs en Ligue 1, le manque de cohérence tactique et le jeu peu alléchant de son équipe inquiètent... Toutefois, contre le Real Madrid, le technicien argentin a remis les pendules à l'heure. Pour la première fois depuis longtemps, la patte Pochettino était clairement lisible avec un pressing intense qui a étouffé les Madrilènes pendant 90 minutes et ses choix se sont révélés payants à l'image de Danilo Pereira.

Le PSG finalement prêt à conserver Pochettino ?