Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une grosse annonce pour le recrutement du PSG !

Publié le 21 septembre 2021 à 21h10 par La rédaction

Au milieu des stars du PSG, il est compliqué pour un jeune issu du centre de formation de se faire une place. Néanmoins, Mauricio Pochettino souhaite donner sa chance à la jeunesse parisienne.

Les supporters parisiens pourraient se dire qu'ils ont vu un très bon mercato. Et cela ne serait pas terminé. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, le PSG souhaiterait recruter d'autres joueurs. Mais pas de là à boucher la route aux pépites du club de la capitale. Chaque année, de nombreux talents décident de quitter le PSG pour aller exploser ailleurs. Un mal que Leonardo tente d'éradiquer et pour cela, il peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino.

« Notre objectif, c'est de gagner la Ligue des champions, avec des joueurs formés aux clubs »