Mercato - PSG : Pochettino était tout proche de boucler un joli coup cet hiver !

Publié le 26 mars 2021 à 18h10 par B.C.

De retour sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino n’a pas bouclé le moindre renfort lors de son premier mercato. Pourtant, l’ancien entraîneur de Tottenham était proche de mettre la main sur un joueur qu’il connaissait très bien.

Plus d’un an après son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino a retrouvé un poste cette saison en prenant la succession de Thomas Tuchel au PSG. L’Argentin est ainsi arrivé dès le début du mercato hivernal, où le club de la capitale est resté inactif. Pourtant, Mauricio Pochettino voyait d’un bon oeil la perspective de se renforcer en janvier, et le10sport.com vous avait révélé l’identité de sa grande priorité : Dele Alli. Un joueur qui aurait pu débarquer à Paris si Daniel Levy, président de Tottenham, en avait décidé autrement.

« L’accord pour Dele Alli a été pratiquement conclu »