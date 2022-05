Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Amorim… Ça va coûter cher au Qatar !

Publié le 24 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Durant cette intersaison, le PSG s’apprête donc à changer d’entraîneur. Un changement qui ne sera pas donné pour le Qatar.

En janvier 2021, le PSG avait décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel. Un an et demi plus tard, l’Argentin est très loin de faire l’unanimité. D’ailleurs, dans les prochains jours, Pochettino devrait être remercié, malgré un contrat courant jusqu’en 2023. Qui viendra alors le remplacer au PSG ? Telle est la question qui se pose depuis plusieurs semaines et ce lundi, la réponse serait tombée puisque selon Le Parisien , Luis Campos, le futur directeur sportif du PSG, aurait choisi Ruben Amorim, actuel entraîneur du Sporting Portugal.

Le PSG obligé de sortir le chéquier !

Pour sa révolution, le PSG veut donc également changer sur le banc de touche. Mais tout cela aura un prix. Tout d’abord, alors que Mauricio Pochettino a encore un an de contrat, il faudra donc l’indemniser. Dernièrement, il était question d'un chèque compris entre 10 et 15M€. A cela, il faudra ajouter le ch!que à faire pour recruter Ruben Amorim. Lié avec le Sporting Portugal jusqu’en 2024, le Lusitanien dispose d’une clause libératoire à 30M€. Au total, ce sont donc 45M€ que le PSG pourrait lâcher pour son entraîneur.