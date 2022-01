Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a vendu la mèche pour son avenir ?

Publié le 14 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir incertain au PSG, Mauricio Pochettino semble se projeter encore longtemps dans la capitale.

Faut-il croire à un changement d’entraîneur dans les mois à venir au sein du PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, le Qatar apprécie fortement le profil de Zinedine Zidane et fait de l’ancien du Real Madrid une priorité en cas de limogeage de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, avec des résultats satisfaisants mais un contenu dans le jeu qui suscite de nombreuses critiques, l’entraîneur argentin du PSG fait l’objet de nombreuses spéculations. Et pourtant…

« Je crois beaucoup en ce club »