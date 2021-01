Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino à l'origine d'une première révolution en interne ?

Publié le 29 janvier 2021 à 5h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG en début d'année, son arrivée s'accompagne d'une petite révolution dans le vestiaire comme l'explique Stéphane Bitton.

En changeant d'entraîneurs, le PSG change de méthode et bouleverse l'équilibre du vestiaire. En effet, Thomas Tuchel, allemand, a mis en avant plusieurs de ses compatriotes à l'image de Thilo Kehrer, Julian Draxler ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Mauricio Pochettino, argentin, a quant à lui relancé Mauro Icardi et Leandro Paredes, tout en continuant à insister avec Angel Di Maria. Et comme l'explique Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu , l'équipe-type du PSG a clairement évolué avec Mauricio Pochettino.

«Pochettino est arrivé, et qu’avec lui les meilleurs ne sont plus les mêmes qu’avec Tuchel»