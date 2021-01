Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position pour l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 22 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG s’avère encore très incertain, Pierre Ménès estime que le club de la capitale aurait tout intérêt à conserver ces deux éléments.

Engagés jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas encore fixé leur avenir dans la capitale alors que Leonardo aurait fait de ces deux dossiers sa grande priorité du moment : « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens », a récemment indiqué le directeur sportif du PSG dans France Football. Et Pierre Ménès a lui aussi pris position pour Neymar et Mbappé.

« Je garde les deux au PSG »