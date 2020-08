Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès pointe du doigt le feuilleton Messi au PSG

Publié le 31 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Si le PSG apparaît dans la liste des favoris pour accueillir un Lionel Messi désireux de quitter le FC Barcelone, sa venue dans la capitale parisienne ne semble pas faire l'unanimité. Pierre Ménès estime que le club de la capitale à d'autres postes à renforcer.

Depuis mardi dernier, le monde du football est en ébullition suite à l’annonce des rumeurs de velléités de départ de Lionel Messi du FC Barcelone, entraînant de nombreuses réactions de la part d’acteur et d’ancien acteur du monde du football. Si la direction du club catalan est montée au créneau contre son joueur, nombreux sont les soutiens sur lesquels peut s’appuyer le sextuple Ballon d’Or. Désormais, les plus folles rumeurs éclatent à propos de son prochain club. Si Manchester City, bien aidé par la présence de Pep Guardiola, semble mener la danse, le PSG et la Juventus de Turin notamment seraient également fortement intéressé par l’argentin. Une possible arrivée de la Pulga à Paris ne semble toutefois pas faire l’unanimité.

Le PSG a d’autres priorités pour Pierre Ménès